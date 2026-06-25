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Sinop'un Durağan ilçesinde ıslah edilen tarım arazisinde buğday hasadı yapıldı

Sinop'un Durağan ilçesinde ıslah edilen tarım arazisinde buğday hasadı yapıldı
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Sinop'un Durağan ilçesinde belediye tarafından bataklıktan tarıma kazandırılan arazide buğday hasadı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, hasat edilen buğdayın una dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Sinop'un Durağan ilçesinde belediye tarafından ıslah edilen tarım arazisinde buğday hasadı gerçekleştirildi.

Hasat programına katılan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, AA muhabirine, daha önce bataklık ve atıklarla kaplı olan belediyeye ait araziyi ıslah ederek tarımsal üretime kazandırdıklarını söyledi.

Arazinin bir bölümüne zeytin ağacı fidanı dikimi yaptıklarını, diğer bölümlere ise fasulye ve buğday ekimi yaptıklarını anlatan Ermiş, hasadı yapılan buğdayların un haline getirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını dile getiridi.

Belediye olarak tarımsal üretime destek vermeyi sürdüreceklerini aktaran Ermiş, şöyle konuştu:

"Bugün büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bir zamanlar bataklık ve atıl durumda olan bu araziyi üretimin merkezi haline getirdik. Hasadını yaptığımız buğdaylar fabrikada una dönüştürülecek ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofralarına ekmek olarak ulaşacak. Üreten belediyecilik anlayışıyla hem toprağımızı değerlendiriyor hem de sosyal dayanışmayı güçlendiriyoruz."

Kaynak: AA / İlker Yasin Muslu
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