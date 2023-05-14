"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu evinde kullandı

KARABÜK - "Dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi (26), oyunu evinde kullandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan, dünyanın en uzun kadını olarak bilinen ve el, parmak ve sırt rekorlarını da elde ederek 5 kez Guinnes Rekorlar Kitabı'na yer almaya hak kazanan Gelgi, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oyunu evine gelen 8801 Nolu seyyar sandıkta oyunu kullandı.

Şuana kadar oyunu hep okullara giderek kullandığını ifade eden Gelgi, "Bu yıl seyyar sandık uygulamasına başvurmak istedim. Uygulama sandığımız evime geldi. Fiziksel olarak hareket etme güçlüğü bulunan vatandaşlar için çok güzel bir uygulama. Ülkemiz için en hayırlısının olmasını temenni ediyorum" dedi.

Geçen yıl 6 ay süreyle Amerika'ya gittiğini hatırlatan Gelgi, kendisi için muhteşem bir deneyim olduğunu söyledi. Dünyanın farklı ülkelerine bundan sonra seyahat etmeyi umduğunu aktaran Gelgi, "6 ay boyunca Amerika'daydım. Orayı hem ziyaret etmek görmek farklı bir ülke kültür deneyimini tatmak için gittim hem de orada bulunduğum süre içerisinde kariyerimi daha ileri seviyeye taşıma şansı buldum. Çok güzel bağlantıları elde ettim, iş bağlantılarımı geliştirdim. Çok güzel vakit geçirdim. Çok keyifliydi benim için. Çok sıra dışı bir yolculuk ettim. İlk defa turistik bir amaç için sedye ile seyahat etme opsiyonunu kullandım. Bu dışarıdan zahmetli bir opsiyonmuş gibi gözükse de yolculuğumun hem gidişim hem dönüşüm çok keyifliydi. Muhteşem bir uçak yolculuğu yaşadım. Türk Hava Yollarına da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Harika bir deneyim yaşattılar bana. Bundan sonra dünyanın farklı ülkelerini ziyaret etmeye devam etmeyi umut ediyorum. 13-14 saat boyunda sedyede yatar vaziyette seyahat ettim. Dışarıdan biraz meşakkatliymiş gibi görünüyor ama benim durumum göz önüne alındığında benim için en güvenli ve en konforlu opsiyondu" diye konuştu.