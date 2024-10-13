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Dünyanın En Güçlü Yüzer Açık Deniz Rüzgar Türbini Çin'de Üretildi

Dünyanın En Güçlü Yüzer Açık Deniz Rüzgar Türbini Çin'de Üretildi
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Çin, 20 megavat üretim kapasitesine sahip dünyanın en güçlü yüzer açık deniz rüzgar türbinini Yancheng şehrinde üretim hattından çıkardı. Bu türbin yılda 62 milyon kilovat-saat elektrik üretecek ve karbondioksit emisyonlarını 62.000 ton azaltacak.

NANJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin tarafından bağımsız olarak geliştirilen 20 megavat üretim kapasitesine sahip, dünyanın en güçlü yüzer açık deniz rüzgar türbini, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yancheng şehrinde üretim hattından çıktı.

Ülkenin önde gelen tren üreticisi CRRC Şirketi'ne göre, rüzgar türbini, 260 metre çapında bir rüzgar pervanesine ve kabaca yedi standart futbol sahası büyüklüğünde 53.100 metrekarelik bir etkinlik alanına sahip.

Türbin, yılda 62 milyon kilovat-saat elektrik üreterek yaklaşık 37.000 haneye enerji temin edebilecek. Ayrıca, 25.000 ton kömür tasarrufu sağlarken, karbondioksit emisyonlarını 62.000 ton azaltabilecek.

Akıllı kontrol ve algılama teknolojileriyle donatılmış yarı dalgıç yüzer platformu ve demirleme sistemi sayesinde türbin, rüzgar enerjisinin daha derin sulara ulaşmasını sağlarken, istikrarlı bir çalışma sunuyor.

CRRC Qi Hang Yeni Enerji Teknolojisi Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Wang Dian, "Yüzer açık deniz rüzgar türbinleri, rüzgar enerjisi gelişiminin geleceğini şekillendiren önemli bir teknolojik eğilim" dedi.

Türbin, farklı su derinliklerine göre özelleştirilebilen seçenekler sunarak derin deniz rüzgar enerjisi kaynakları için optimize edilmiş çözümler sunuyor.

Çin'in yenilenebilir enerji sektörü, hükümetin enerji yapısında fosil yakıtlar dışındaki kaynaklardan elde edilen elektrik oranını artırma çabalarıyla dikkat çekiyor. 2023 yılında, ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesi ilk kez termik enerjiyi geçerek, toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yarısından fazlasını oluşturdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Deniz Rüzgar Teknoloji Ekonomi Güncel Enerji Çevre

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