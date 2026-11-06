Dünyanın en büyük ithalat temalı Çin Uluslararası İthalat Fuarı Shanghai'da başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Dünyanın ithalat temalı ulusal düzeydeki en büyük ticaret fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı perşembe günü başladı. Etkinlik, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Çin, fuardaki pavyonunda "Kazan-Kazan İlkesine Dayalı Aydınlık Bir Gelecek İçin Yeni Atılımlar" temasına odaklanarak, 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) doğrultusunda ileriye dönük bakış açısını, küresel vizyonunu ve dışa açıklığını sergiliyor.

Kaynak: Xinhua