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Dev vinç gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dev vinç gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Doğal gaz boru hattı döşemede kullanılan dev vinç gemisi Saipem 7000, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Transit gemi trafiğine kapatılan boğazda gemiye Kıyı Emniyeti ekipleri eşlik etti.

Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Libya'nın Bouri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden, Birleşik Krallık bayraklı çapa taşıma gemisi Pacific Discovery ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörünün çektiği vinç gemisi, saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabilen 198 metre boy, 135 metre yükseklik ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip gemiye Boğaz geçişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kıyı Emniyeti-9, Kurtarma-21, Kurtarma-10, Kurtarma-15, Kurtarma-18 römorkörleri eşlik etti.

Çanakkale Boğazı, geminin geçişi dolayısıyla transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Saipem 7000, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz sağlayan ???????Mavi Akım Projesi için Karadeniz'de 2 bin 150 metrelik rekor derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşemişti.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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