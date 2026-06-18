Çekya ile Güney Afrika Puanları Paylaştı

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı.

Atlanta Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da gruptaki ilk puanını aldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Çekya, 6. dakikada Michal Sadilek'in golüyle 1-0 öne geçti.

Güney Afrika, 83. dakikada Teboho Mokoena'nın penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

İlk maçında Güney Kore'ye 2-1 mağlup olan Çekya ile Meksika'ya 2-0 yenilen Güney Afrika, bu sonuçla A Grubu'nda puanla tanıştı.

Kaynak: ANKA