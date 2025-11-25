Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi'nde Gençlerin İstihdamı Vurgulandı

Katar Vakfı girişimi olan Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE) 12'de lider eşlerinin katıldığı "Her Şey Eğitimle Başlar: Fırsatlara Erişim Yolları" başlıklı üst düzey oturum düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Humanity.io: Eğitimin Kalbinde İnsan Değerleri" temasıyla Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen WISE Zirvesi'nin ikinci gününde, Education Above All Vakfınca "Her Şey Eğitimle Başlar: Fırsatlara Erişim Yolları" başlıklı üst düzey oturum yapıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır, burada yaptığı açılış konuşmasında, Arap dünyasında genç işsizliğiyle mücadelede kolektif çabanın önemine dikkati çekti.

Education Above All Vakfının gençlik ekonomik güçlendirme programı olan Silatech'in başarılarını hatırlatan Nasır, 2007'de yayımlanan raporların, bölge gençleri için istihdam yaratmanın aciliyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Nasır, Silatech'in bölgedeki dönüşümlere karşı proaktif bir girişim olarak kurulduğunu dile getirerek 2019'da, 2022'ye kadar 5 milyon genç kadın ve erkek için istihdam fırsatları sağlama taahhüdünde bulunduklarını söyledi.

Zorlu koşullara rağmen bu hedefin aşıldığını açıklayan Nasır, "Bugün, Silatech'in sözleşme taahhütlerini aşarak 5 milyondan fazla faydalanıcıya ulaştığını duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Nasır, hedeflerini 5 milyon faydalanıcıyla sınırlamamaları gerektiğinin altını çizerek "İşsizlik oranlarını düşürmek için kolektif eylem çağrımızı yenileyelim ve nihayetinde bu oranları, karşı karşıya olduğumuz zorluğun büyüklüğüyle orantılı bir seviyeye indirmeye çalışalım. Gençlerimize ve geleceğimize anlamlı yatırım yapmanın özü budur." değerlendirmesini yaptı.

Nasır'ın konuşmasının ardından oturuma geçildi.

"Eğitim, projelerimizin ve geleceğimizin özünü oluşturmalı"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın eşi Nehmat Avn, burada yaptığı konuşmada, eğitimin ülkesinin geleceğindeki merkezi rolüne dikkati çekti.

Avn, "Eğitim, projelerimizin ve geleceğimizin özünü oluşturmalıdır." dedi.

Lübnan'da yürüttükleri "vatandaşlık okulu" projesinin ekonomik ve toplumsal yeniden yapılanma hedeflediğini vurgulayan Avn, "Vatandaşlık, tek başına sosyal becerilerle ilgili değildir; bana göre (vatandaşlık) ekonomimizi ve aidiyet duygumuzu yeniden inşa etmenin yoludur." ifadelerini kullandı.

Ülkesindeki gençlerin yaşadığı umutsuzluğa değinen Avn, "Hayalim; bu umudu yeniden kazanmak ve geri getirmektir." diye konuştu.

Avn, eğitimin hem bireysel güçlenmenin hem de ulusal toparlanmanın başlangıç noktası olduğunu belirtti.

"Genç insanlar, teknolojiyle gerçekten çok iyi işler çıkarıyor"

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu da ülkesinde genç nüfusun dijital okuryazarlık yoluyla güçlendirilmesine yönelik çalışmaları anlattı.

Tinubu, "Nüfusumuzun yüzde 60'ından fazlası genç ve onlar sanat, eğitim, moda, sinema ve tarımda olağanüstü işler yapıyor." dedi.

Nijerya'nın Ulusal Bilgi Teknolojisi Geliştirme Ajansının (NITDA) dijital okuryazarlık programıyla 2027'ye kadar yüzde 70 kapsayıcılık hedeflediğini belirten Tinubu, "Genç insanlar, teknolojiyle gerçekten çok iyi işler çıkarıyor, GSYH'ye (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) katkı sağlıyorlar." ifadesini kullandı.

Eğitimde yaşanan güvenlik sorunlarına da değinen Tinubu, özellikle kız çocuklarına yönelik saldırıların endişe verici olduğunu vurgulayarak "Her kızın, her erkeğin eğitimi, insan onuruna sahip olabilecekleri, aynı zamanda umut ve sonsuz hayallerin olasılıklarına sahip olabilecekleri bir temel olarak görmesini istiyorum." diye konuştu.

"Suriye halkı, en zor şartlarda ve anlarda bile eğitimine devam etmeye kararlıydı"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ise savaşın ülkesindeki eğitim yapısında yarattığı tahribata dikkati çekti.

Durubi, Suriye'de eğitimin köklü bir kültür olduğunu vurgulayarak "Suriye, yeni bir evreye giriyor ve insan kaynağı açısından çok zengin." dedi.

Ülkede yaklaşık 8 bin okulun yıkıldığını, hükümetin 250 okulu yeniden inşa ettiğini aktaran Durubi, "Suriye halkı, en zor şartlarda ve anlarda bile eğitimine devam etmeye kararlıydı." ifadelerini kullandı.

Eğitimle gençlerin ülkenin yeniden inşasında rol üstlenebileceğini söyleyen Durubi, "Eğitim, gençlere tüm koşullara rağmen ayağa kalkma ve daha güzel bir Suriye'ye doğru ilerleme iradesi kazandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Durubi, tüm koşullara rağmen zorlukların üstesinden gelebilecek ve iradeye sahip gençler yetiştirmenin önemine dikkati çekerek "Eğitim ve kişisel iradeye sahip olduklarında, gençler yükselebilir, daha ileriye gidebilir ve daha güzel bir Suriye'ye doğru yol alabilirler." ifadelerine yer verdi.