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Duhok'ta Nar Hasadı Başladı: Lezzet ve Talep Artıyor

Duhok'ta Nar Hasadı Başladı: Lezzet ve Talep Artıyor
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Irak'ın Duhok kentinde çiftçiler, sonbaharın gelmesiyle birlikte nar hasadına başladı. Bölgedeki nar üretiminde Amedi, Şaklava ve Zaho gibi yerlerin tanınmış olduğunu belirten çiftçiler, Duhok'ta üretilen narın farklı lezzetiyle dikkat çekiyor. Narın iç piyasadaki önemi her geçen yıl artarken, Duhok Tarım Genel Müdürlüğü verilerine göre yıllık 3 bin 600 ton nar elde ediliyor.

Irak'ın Duhok kentindeki çiftçiler, sonbaharın gelmesiyle lezzetiyle ünlü ve bölgede rağbet gören narların hasadına başladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaklaşık 25 bin dönümden fazla arazide nar yetiştiriliyor ve bölgedeki nar üretiminin çoğu Halepçe kentinde bulunuyor.

Halepçe'den sonra Şaklava ve Zaho narı da en beğenilenler arasında yer alırken Duhok'ta üretilen narın ise bölgenin doğal yapısı nedeniyle farklı bir lezzeti bulunuyor.

"Bölgenin doğal yapısı ve tatlı su bolluğu nedeniyle narın da tadı da farklı"

Duhok'a bağlı Amedi ilçesindeki Hroriş köyünde nar bahçesi sahibi Yusuf Menaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin, narın yanı sıra üzüm ve elma konusunda da meşhur olduğunu belirterek, sonbahar mevsiminde nar hasadına başladıklarını söyledi.

Menaf, "Bölgemizin doğal yapısı ve tatlı su bolluğundan dolayı ürünlerimizin tadı farklıdır. Bazı çiftçiler nardan şerbet yapıyor, bazıları ise pazarda satıyor. Bu sene rekolte iyiydi." dedi.

Nar bahçesi sahibi Muhammed Bervar ise bölgede üretilen narın iç piyasadaki önemine işaret ederek, topladıkları narlardan iyi olanları Duhok'ta iç pazarda sattıklarını dile getirdi.

Bölgede üretilen nara ciddi talep var

Bir başka bahçe sahibi Manav Hacı da bölgede üretilen nara yönelik pazardaki yoğun rağbete dikkati çekti.

Hacı, "Amedi ilçesindeki Bervari bölgesinin narına ciddi talep var. Özellikle tatlı nara ilgi yoğun. Bu sene narın kilosunu 600-700 Irak dinarına satıyoruz." diye konuştu.

Duhok Tarım Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Duhok'taki bahçelerden yıllık yaklaşık 3 bin 600 ton nar elde ediliyor.

IKBY Tarım Bakanlığı iç üretime destek amacıyla ağustos ve aralık ayları arasında nar ithalatını yasaklıyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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