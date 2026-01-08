Haberler

Düğünde gelin ve damada takı yerine klima hediye etti

Düğünde gelin ve damada takı yerine klima hediye etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da düğününde sağdıcının ev tipi klima hediye etmesi, davetliler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Damat Ramazan Keskin, arkadaşının hediyesiyle mutluluğunu ifade etti.

ADANA'da fabrika işçisi Ramazan Keskin (24) ile Hasret Keskin'in (24) düğününde, damadın 10 yıllık arkadaşı ve sağdıcı olan klima ustası Cumali Yıldırım'ın (26) takı töreninde hediye ettiği ev tipi klima, davetliler arasında şaşkınlık yarattı.

Seyhan ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan Ramazan Keskin ile Hasret Keskin, Ulu Camii Mahallesi'ndeki düğün salonunda düzenlenen törenle evlendi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran çiftin düğününe aileleri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Takı töreni sırasında damadın 10 yıllık yakın arkadaşı ve sağdıcı olan klima ustası Cumali Yıldırım, gelin ve damada ev tipi bir klima hediye etti. Hediye, takı töreni sırasında davetlilerin önünde çifte teslim edilirken, salondakiler şaşkınlığını gizleyemedi.

Damat Keskin'in yıllardır yakın arkadaşı olduğunu belirten Cumali Yıldırım, düğün için farklı bir hediye vermek istediğini söyledi. Verdiği hediye karşısında herkesin şaşırdığını dile getiren Yıldırım, "Düğünlerde genelde altın ve para takılır. Ben de bir farklılık yapmak istedim. Ramazan'ın klima ihtiyacı olduğunu biliyordum. Altın bozdurulabilir, harcanabilir ama klima Adana gibi bir bölgede en az altın kadar değerli. Takı merasimine geçtiğimizde klimayı arabadan kucaklayıp salona getirdim. Herkes şaşırdı, adeta şok oldu. Ramazan da benden böyle bir şey hiç beklemiyordu. Klimanın montajını da ücretsiz olarak kendim yaptım" dedi.

'DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARI BOZUP KLİMA ALACAKTIM'

Damat Ramazan Keskin ise arkadaşının verdiği hediye karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ve ihtiyacı olduğu için klima hediye edilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Keskin, "Düğünümde ve kınamda sağdıcım olan arkadaşım, hiç beklemediğim bir şekilde bana klima hediye etti. Herkes gibi ben de kendisinden takı ya da para bekliyordum. Klima getirdiğini gördüğüm anda gerçekten şok oldum. Evimde klima yoktu, normalde düğünde takılan altınları bozdurup klima alacaktım. Bu sürpriz hem beni çok şaşırttı hem de çok mutlu etti. Klima benim için altından daha değerli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Ordu, SDG'yi Halep'te kuşattı

Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Şehir tamamen kuşatıldı
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na büyük jest

O şehrimizin takımına büyük jest! Otobüs hediye etti
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

Ve mutlu son! Galatasaray ilk transferini yaptı
Meteoroloji'den Türkiye'nin 4'te 3'üne 'sarı' kodlu uyarı

Türkiye'nin 4'te 3'ü için kritik uyarı! Harita sarıya döndü
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı

ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi