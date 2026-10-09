DTÖ, küresel mal ticaretinin büyüme tahminini martta yüzde 1,9'dan yüzde 3,9'a çıkardı

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CENEVRE, 9 Ekim (Xinhua) -- İsviçre'nin Cenevre kentindeki Dünya Ticaret Örgütü'nün genel merkezinde düzenlenen basın toplantısı, 8 Ekim 2026.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel mal ticaretinin bu yıl yüzde 3,9 büyümesinin beklendiğini açıkladı. Perşembe günü yayımlanan açıklamada, mart ayında yüzde 1,9 olarak öngörülen büyüme tahmininin, tedarik zincirlerinin değişen koşullara uyum sağlaması ve yapay zekaya yönelik güçlü yatırımlar sayesinde yukarı yönlü revize edildiği belirtildi. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua