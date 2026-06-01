Down sendromlu genç tekvandoda sarı kuşak taktı

Bursa İnegöl'de açılan tekvando kursunu başarıyla tamamlayan Down sendromlu Zeynep Kaya, sarı kuşak almaya hak kazandı. Antrenörü, özel gereksinimli bireylerin sporda özgüven kazandığını belirtti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde spor kulübünde her yaş gurubundan gençler için açılan tekvando kursuna katılan Down sendromlu Zeynep Kaya, kursu başarıyla tamamladı.

İnegöl Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören Zeynep Kaya spora olan ilgisiyle dikkati çekiyor.

Daha önce kickboks, yüzme ve basketbol gibi sporlarla ilgilenen Zeynep Kaya, ailesinin desteğiyle tekvando kursuna yazıldı. Burada kursu başarıyla tamamlayan Kaya sarı kuşak takma hakkına sahip oldu.

Antrenörü Nevzat Yaşar, AA muhabirine, tekvando branşında spor yapan özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerinin yerine geldiği ve gelişimleri açısından avantaj sağladığını ifade etti.

Yıllardır para tekvando çalışmalarının olduğunu belirten Yaşar, "Özel çocuklarımızla yakından ilgileniyor, spora kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Rahat rahat gelebiliyorlar. Kendi kategorilerinde çok rahat sporlarını idame ettiriyorlar. Down sendromlu ve işitme engelli bireylere yönelik harika organizasyonlarımız var." diye konuştu.

Zeynep Kaya ise tekvandoyu çok sevdiğini dile getirerek, "Güzel şeyler yaptım. Bu kuşağı almak istiyordum ve aldım. Yarışmalara katılmak istiyorum. İstediğim şey tekvando. Bunu çok seviyorum." dedi.

Zeynep Kaya'nın bası Ömer Kaya da kızının sporu sevdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"En son tekvandoda karar kıldık, bu yolda devam ediyoruz. Esnekliği nedeniyle, ayaklarını açması, hareketleri rahat yapması bu spora uygun olduğunu gösteriyor. Şu anda lise son sınıfa gidiyor. Okuldan sonra da resme ve tekvandoya hevesli bunları yapmak için azim gösteriyor. Hayatında önemli değişiklik oldu. Bu sporu benimsiyor."

Kaynak: AA / Kadir İnci
