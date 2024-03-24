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Down Sendromlu Sporcunun Dünya Şampiyonluğu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak nitelendirilen Trisome Oyunları'nda cimnastik branşında dünya şampiyonu olan Selin Naz Özcan'ı tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (Trisome Oyunları) Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan özel sporcu Selin Naz Özcan, memleketi Adana'ya gelişinde, yakınları ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da dünya şampiyonu sporcuyu havalimanında karşılayanlar arasında yer aldı. Özcan'ı tebrik eden Göktaş, "Tüm Türkiye seninle gurur duyuyor. İnşallah bu başarıların devam edecek ve daha çok madalya kazanacaksın." diye konuştu.

Özcan'ın yakınları ise Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları açılışına da katılan Bakan Göktaş'a teşekkür ederek, "Bizleri hiçbir zaman görmezden gelmediniz ve her zaman yanımızda oldunuz." ifadelerini kullandı.

Özel sporcu Özcan, Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ritmik kategorisinde çember ve top aletinde sergilediği performansla 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Labut ve kurdelede dünya ikincisi olarak 2 gümüş madalya kazanan Özcan, genel tasnifte ise dünya ikincilik madalyası ve kupası almaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Dünya Spor Spor Güncel Haberler

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