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Down sendromlu milli sporcular Ankara'da iftar çadırında yemek servisi yaptı

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Ankara'da down sendromlu milli sporcular, iftar çadırında yemek servisi yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Taceddin Dergahı'ndaki iftar çadırında vatandaşlara iftar verilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Türkiye Özel Sporcular Eğitim Yardım ve Spor Vakfı'nın (TÖSEV) sponsorluğunda yaklaşık 700 kişinin buluştuğu iftar programında yemek servisleri down sendromlu milli sporcular tarafından yapıldı.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'nda İstanbul Boğazı'nı pek çok kez yüzerek geçen down sendromlu milli sporcu Caner Ekin'in de aralarında yer aldığı sporcular, aileleriyle iftar yaptı.

İftarın ardından down sendromlu milli atlet Ahmet Eymen Oymak, yemek duası yaparak, Gazze'deki hasta ve yaralılara şifa diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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