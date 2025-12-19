Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının yardım limiti 375 milyon lira oldu

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının, dost ve müttefik ülkelere sağlayacağı yardım miktarı 375 milyon lira olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2026'da anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ve cinsinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere, bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum, kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 375 milyon lira olarak belirlendi.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek kararın ekinde, protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin cinsi şöyle sıralandı:

"Dışişleri Bakanlığınca uygun mütalaa verilmesi şartıyla, üçüncü ülkelere devri anlaşmalarla sınırlanmayan 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan kontrole tabi malzeme listesinde yer alan malzeme, bunlara ait doküman, yedek parça ile arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri.

Birinci sıra kapsamına girmeyen malzeme ile bunların arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri. Bilgi değişimini sağlayacak sistemlerin kurulması, bu sistemlerin arıza tespit danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri. Süresi 20 haftayı aşmayan dost ve müttefik ülkelere verilecek eğitimler. Her türlü ulaştırma, hava meydanı ve liman hizmetleri."