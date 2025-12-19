Haberler

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının yardım limiti 375 milyon lira oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, dost ve müttefik ülkelere 375 milyon lira yardım sağlayacak. 2026'dan itibaren geçerli olacak karar kapsamında, mal ve hizmetlerin türleri de belirlendi.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının, dost ve müttefik ülkelere sağlayacağı yardım miktarı 375 milyon lira olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2026'da anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ve cinsinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere, bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum, kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 375 milyon lira olarak belirlendi.

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek kararın ekinde, protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin cinsi şöyle sıralandı:

"Dışişleri Bakanlığınca uygun mütalaa verilmesi şartıyla, üçüncü ülkelere devri anlaşmalarla sınırlanmayan 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan kontrole tabi malzeme listesinde yer alan malzeme, bunlara ait doküman, yedek parça ile arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri.

Birinci sıra kapsamına girmeyen malzeme ile bunların arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri. Bilgi değişimini sağlayacak sistemlerin kurulması, bu sistemlerin arıza tespit danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri. Süresi 20 haftayı aşmayan dost ve müttefik ülkelere verilecek eğitimler. Her türlü ulaştırma, hava meydanı ve liman hizmetleri."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı

Avrupa'da hayatı durduran çiftçiler şimdilik istediklerini aldı
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Ortalığı yakıp yıkan çiftçiler Avrupalı liderlere geri adım attırdı

Avrupa'da hayatı durduran çiftçiler şimdilik istediklerini aldı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
title