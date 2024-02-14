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Dörtyol'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda, bir otomobilde 2 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 2 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 573 paket sigara ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki M.G. ve Y.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Dörtyol Hatay Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

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