Dördüncü Changsha Uluslararası İnşaat Ekipmanları Fuarı Başladı

CHANGSHA, 16 Mayıs (Xinhua) -- 4. Changsha Uluslararası İnşaat Ekipmanları Fuarı, 15-18 Mayıs tarihleri arasında Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenleniyor.

300.000 metrekarelik dev sergi alanında, inşaat, acil müdahale, madencilik, tarım ve ulaşım sektörlerine yönelik yeni nesil makine ve ekipmanlar sergileniyor.

Fuar, sektörün geleceğini şekillendiren en yeni makine ve teknolojileri tanıtmak üzere 1.800'den fazla küresel katılımcıyı bir araya getiriyor.

"Üst Düzey, Akıllı ve Çevreci" temasıyla düzenlenen organizasyona, Caterpillar ve Hitachi İnşaat Makineleri gibi küresel devlerin yanı sıra Sany ve Zoomlion gibi Çinli üreticiler de katılıyor.

Fuarda sergilenen ürünler arasında yeni nesil enerji makineleri, insansız teknolojiler ve inşaat, acil kurtarma, madencilik, tarım ile ulaşım alanlarında kullanılan çeşitli ekipmanlar yer alıyor.

Fuarda ayrıca, 20'den fazla ülke ve bölgeden gelen 760 uluslararası alıcı, tedarik fırsatlarını keşfetme imkanı buluyor.

Sany, Zoomlion ve Sunward gibi Çin'in önde gelen markaların genel merkezlerine ev sahipliği yapan Changsha kenti inşaat ekipmanları sektörünün kalbi konumunda.