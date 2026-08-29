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Trump: Venezuela ile 'dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması' imzalandı

Trump: Venezuela ile 'dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması' imzalandı
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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile petrol anlaşmasına varıldığını duyurdu. Trump, Venezuela'daki 65 milyar varili aşkın kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk kontrolünün ABD'ye geçtiğini belirterek, anlaşmanın Amerikalı vergi mükelleflerine maliyeti olmayacağını ve benzin fiyatlarını düşüreceğini savundu. Anlaşmayı 'dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması' olarak nitelendirdi.

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile petrol anlaşmasına varıldığını belirterek, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk kontrolünün ABD'ye kazandırıldığını bildirdi. Trump, anlaşmanın Amerikalı vergi mükelleflerine maliyeti olmayacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela ile vardıklarını belirttiği anlaşmayı "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması" olarak nitelendirdi.

Trump, talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yakın çalıştığını belirtti. Özel sektörle ortaklık yapıldığını aktaran Trump, bu çalışmalar sonucunda Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluk kontrolünün ABD'ye kazandırıldığını ifade etti.

"AMERİKAN PETROL REZERVLERİNİ İKİ KATINDAN FAZLASINA ÇIKARIYOR"

Anlaşmanın Amerikalı vergi mükelleflerine hiçbir maliyeti olmayacağını savunan Trump, şunları kaydetti:

"Bu tarihi işlem, Amerikan petrol rezervlerini iki katından fazlasına çıkarıyor, petrol arzımızı büyük ölçüde artırıyor ve uzun yıllar boyunca tüm Amerikalılar için benzin fiyatlarını önemli ölçüde düşürecek. Aynı zamanda Venezuela'nın büyük başarı ve refaha doğru ilerlemesine katkıda bulunacak."

Trump, anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri de güçlendireceğini belirterek, "Bu işlem, Venezuela ile ABD arasında zaten gelişmekte olan ilişkileri çok daha güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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