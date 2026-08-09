Trump: İran Konusunda İşi Ağırdan Alıyoruz, Ekonomik Durumlarını İzliyoruz

(WASHINGTON) - ABD Başkanı Donald Trump, "İran konusunda işi ağırdan alıyoruz. Onlarla yalnızca kısmen müzakere ediyoruz. İran'ı, yüksek enflasyonunu ve paralarının kalmadığı gerçeğini izliyoruz" dedi.

Trump, Axios'a, İran ile yürütülen görüşmeler ve Tahran yönetiminin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran konusunda izledikleri politikaya ilişkin, "İran konusunda işi ağırdan alıyoruz" ifadelerini kullanan Trump, İran ile müzakerelerin sınırlı düzeyde sürdüğünü belirtti ve şunları söyledi:

"Onlarla yalnızca kısmen müzakere ediyoruz. İran'ı, yüksek enflasyonunu ve paralarının kalmadığı gerçeğini izliyoruz."

Trump, İran'ın ekonomik açıdan "çok kötü durumda" olduğunu belirterek, Tahran yönetiminin askerlerine ödeme yapacak parasının bulunmadığını savundu. ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının İran yönetiminin içinde bulunduğu ekonomik krizi daha da ağırlaştırdığını söyleyen Trump, petrol fiyatlarının varil başına 75 doların biraz üzerine gerilediğine dikkati çekti ve bunun ABD'li tüketicilerin savaşın etkilerini daha az hissetmesini sağladığını ifade etti.

Trump, İran ile yaşanan karşılıklı hamlelere ilişkin ise, "Her şey yoluna girecek. Her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi" dedi.

Kaynak: ANKA