Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katılıyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısı yapılıyor.
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katılıyor.