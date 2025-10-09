Dolandırıcılıkla 1.2 Milyon Lira Kaybetti

ANTALYA'da pide ustası Hüseyin Güneş (40), internetten gördüğü satılık ev ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişiler tarafından 1 milyon 240 bin lira dolandırıldı. 4 katlı, 2 bloklu sitenin 4'üncü katındaki daireyi almak isteyen Güneş, "6 yıldır gece gündüz çalışarak biriktirdiğim param gitti. Ev alacak olmasam çocuğumun geleceği için saklıyordum. Evde huzurum bozuldu" dedi.

Kentte pide ustası Hüseyin Güneş (40), internetten gördüğü satılık ev ilanındaki numara üzerinden iletişime geçtiği kişiler tarafından 1 milyon 240 bin lira dolandırıldı. Müvekkili adına açıklama yapan Avukat Erdoğan Kalkan, Hüseyin Güneş'in internet sitesi üzerinden satılık daire ilanı gördüğünü, evi görmeye giden babası ve kardeşinin uygun bulması üzerine evi almaya karar verdiğini ifade etti. Avukat Kalkan, "Müvekkilimin telefonda görüştüğü kişi adının Ali olduğunu, dairenin kendisine ait olduğunu ancak tapunun başkası üzerine olduğunu, vekalet verdiği kişi üzerinden satışın yapılacağını belirtmiş. Müvekkilim tapu harçlarını yatırdıktan sonra dolandırıcı her defasında farklı IBAN numaraları vererek para talep etmiş. Müvekkilim de talimatlara uyarak 1 milyon 240 bin lirayı iki ayrı hesaba göndermiş" diye konuştu.

GERÇEK MALİK ORTAYA ÇIKTI

Satış imza aşamasına geldiğinde gerçek malikin ortaya çıktığını belirten Erdoğan Kalkan, "'Ben vekaletle satmayacağım, burası bana ait ve hesabıma para gelmedi' diyerek satıştan vazgeçiyor. Müvekkilim o anda şoka giriyor. Kendine geldikten sonra karakola gidip ifade verdi, savcılığa yönlendirildi. Bu soruşturmayı takiben dava açılacak ve paranın iadesi için hukuk yoluna gidilecek" ifadelerini kullandı.

'DOLANDIRILDIĞIMI TAPUDA ANLADIM'

Dolandırılan Hüseyin Güneş ise "Bundan 10 gün önce internet sitesinde bir ev ilanı gördüm. Babamla kardeşim gidip baktı, beğendiler. Belediyeden rayiç bedelini çıkardık, tapudan randevu aldık. Tapu harcını yatırdım. Dolandırıcı bana, 'Vekalet verdiğim kişi imza atacak' dedi. Tapuda gerçek ev sahibi, 'Hesabıma para düşmeden imza atmam' deyince dolandırıldığımı anladım" dedi.

PARA KRİPTOYA AKTARILDI

Güneş, "Birine 740 bin, diğerine 500 bin lira olmak üzere iki ayrı IBAN'a gönderdim. Sonradan siber suçlardan öğrendim ki param kriptoya aktarılmış. 6 yıldır gece gündüz çalışarak biriktirmiştim. Hiç param kalmadı. Bu parayı ya ev almak için ya da çocuğumu üniversiteye göndermek için saklıyordum. Şimdi evde huzurum bozuldu" diye konuştu.