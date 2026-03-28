Dolandırıcılara yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca, dolandırıcılara yönelik 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 50 şüpheli tutuklandı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 8 ilde vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda 810 milyon lira hesap hareketi bulunan 58 şüphelinin yakalandığı, 50'sinin tutuklandığı ve 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi veya avukat olarak tanıttıkları, araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri açtıkları ve "sazan sarmalı" yöntemini kullanıp gayrimenkul satışı yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyle, milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan her suçluyu adalete teslim ediyoruz. Daire başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.