Dolandırıcılara Son Anda Yakalanan İbrahim Aslan'ın Hikayesi

BURDUR'da oturan İbrahim Aslan'ı (60) telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 250 bin lira kredi çekip göndermesini istedi. Mobil bankacılık hizmetinde para gönderim limiti yetersiz olması nedeniyle şubeye giden Aslan, sıra beklerken oğlunun uyarısıyla dolandırılmaktan kurtuldu.

Kentte yaşayan İbrahim Aslan'a eşinin kullandığı telefondan ulaşan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak, "Kimlik bilgilerinle işlem yapılıyor. Savcılık talimatıyla takip ediyoruz. 250 bin lira kredi çekip bize gönder. Suçlamalardan seni kurtaralım" yalanını söyledi. Panikleyen Aslan, mobil bankacılık hizmeti kullanıp 250 bin lira kredi talebinde bulundu. Kredinin onaylanması sonrası para gönderim limitinin yetersizliğinden dolayı dolandırıcıların talep ettiği parayı havale yapamayan Aslan, banka şubesine geldi. Bu sırada oğluyla da görüşen Aslan, yaşadıklarını anlattı. Oğlunun uyarısıyla polise ihbarda bulunan Aslan, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirmesiyle banka personeli, Aslan'ın 250 bin liralık kredi işlemini iptal etti. Polis, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Yaşadıklarını anlatan İbrahim Aslan, "Bir saat beni oyalayınca oğlumu, tanıdığımı aradım. Son anda uyandım. Allah'tan 1 lira param kaybolmadı" dedi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN