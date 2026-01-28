Haberler

Muğla'da 'Polis' Kılığına Girip 2 Milyon TL Değerinde Altını Dolandıran Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Ula ilçesinde, yaşlı kadını telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, 2 milyon TL değerindeki altını alarak kayıplara karıştı. Jandarma, dolandırıcıyı yakaladı ve tutukladı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, telefonla aradığı Gülfer Akkuş'u (68), kendisini 'polis' olarak tanıtıp, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altınını alarak dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Umut Can Kaleli (24), tutuklandı.

Ula'da, 19 Ocak günü Gülfer Akkuş'u telefonla arayan kişi, kendisini Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 'Polis Nevzat Polat' olarak tanıttı ve "Evdeki altınlarınızın bir kaçakçılık dosyasıyla bağlantılı olduğunu tespit ettik. Parmak izi incelemesi yapılacak. Altınlarınızı eve gelecek sivil polise teslim edin" dedi. Şüpheli, Akkuş'un yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altınını teslim aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Gülfer Akkuş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, bölgedeki 33 iş yerine ait 77 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelinin Umut Can Kaleli olduğunu belirledi. Ekiplerin incelemesinde, Kaleli'nin olay günü bir yolculuk paylaşımı platformu üzerinden çağırdığı araçla geldiği, altınları aldıktan sonra yine aynı uygulamayı kullanarak önce Denizli'ye ardından Bodrum'a geçtiği tespit edildi. Dün düzenlenen operasyonla yakalanan Umut Can Kaleli, aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ekiplerin aramasında 2 cep telefonu ve 2 sim kartı ele geçirildi. Diğer yandan Akkuş'a ait altınlar ise bulunamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
