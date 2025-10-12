Doha'da 8. Uluslararası İslami Finans Konferansı Düzenlendi

Katar'ın başkenti Doha'da Hamad Bin Halife Üniversitesi (HBKU) İslam Araştırmaları Bölümü ve Katar Finans Merkezi tarafından 8. Uluslararası İslami Finans Konferansı (ICIF) düzenlendi.

"Bölünmüş Bir Dünyada İslami Finans" temasıyla düzenlenen konferansa, Hamad Bin Halife Üniversitesi İslam Araştırmaları Bölümü Dekanı Prof. Dr. Recep Şentürk ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği ile dünyanın dört bir yanından akademisyenler, ekonomistler ve sektör temsilcileri katıldı.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen konferansta küresel ticaretteki dalgalanmalar ve artan eşitsizlik ortamında İslami finansın istikrar, kapsayıcılık ve sürdürülebilirliği nasıl sağlayabileceği tartışıldı.

Konferansta, İslami finans uygulamaları ele alınırken yoksullukla mücadelede zekat, vakıf ve mikro finans gibi geleneksel dayanışma araçlarının modern uygulamalardaki rolü masaya yatırıldı.

HBKU İslam Araştırmaları Fakültesi Dekanı Şentürk yaptığı konuşmada, 82 ülkede yapılan araştırmaların İslami bankacılığın dalgalanmaları azalttığını, uzun vadeli büyümeyi desteklediğini ve finansal kapsayıcılığı artırdığını ortaya koyduğunu belirtti.

Şentürk, "Zekat, vakıf ve mikro finansman gibi yerel değerlere uygun mekanizmalar büyüme için adil ve güçlü araçlar sunmaktadır." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Karadaği ise İslami finansın küresel düzeydeki rolü, ekonomik kırılganlıklar karşısında dayanıklılığın güçlendirilmesi ve dijital dönüşüm süreçlerinde etik ilkelere bağlı kalınmasına vurgu yaptı.

Karadaği, şunları kaydetti:

"Risk paylaşımı, etik davranış ve gerçek ekonomik değere dayalı yapısıyla İslami finans, günümüzün sosyal, ekonomik ve çevresel zorluklarına somut çözümler sunuyor. İslami finans yalnızca bir alternatif değil, sürdürülebilir çözümler sunan bir modeldir."

İslami finansın sosyal adalet, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm gibi alanlardaki katkılarının konuşulduğu konferansta, katılımcılar, İslami finansın küresel rolünü yeniden değerlendirmeye ve yeni düzenleme modelleri geliştirmeye yönelik kapsamlı oturumlarda fikir alışverişinde bulundu