Doğu Karadeniz'de yarın çok kuvvetli sağanak yağış beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'de yarın (Perşembe) çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Meteoroloji'nin uyarısı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak Samsun, Tokat ve Trabzon'un doğusu, Gümüşhane'nin kuzeyi ile Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."