Doğal Tekrar Yöntemi Nedir? En Etkili Yabancı Dil Öğrenme Metodu Olan GNR Metodu Nedir? Doğal Tekrar Yöntemi Nasıl Doğdu?

Doğal Çoklu Tekrar Yöntemi, Davranışçılık Ekolünden esinlenmiştir. Bu ekolde, dil tıpkı diğer davranışlar gibi uyarıcı-tepki açısından farklı tekrar, taklit ve şartlandırma yollarıyla öğretilmektedir. Şöyle denilebilir; konuşmaya yeni başlayan bir çocuk gibi yabancı dili öğretmek hedeflenir.

Doğal Tekrar Yönteminin kullandığı en temel yöntemlerden bir diğeri ise; İşitsel-Dilsel yöntemdir. Bu yöntem ile güncel dil baz alınarak konuşma becerisinin doğal çoklu tekrar ile geliştirilmesi hedeflenmektedir. Moskova Devlet Üniversitesi tarafından Doğal Tekrar Yönteminin temeli atılmıştır. İngilizce, Rusça ve diğer yabancı diller üzerinde detaylı araştırmalar yapılmış ve GNR Eğitim tarafından geliştirilmiştir. Uluslararası patenti GNR Exclusive Language Solutions'a ait olan metot Türkiye'de sadece GNR Eğitim tarafından uygulanmaktadır.

DAVRANIŞÇI ÖĞRENME EKOLÜ NEDİR?

Davranışçı Öğrenme Ekolüne göre öğrenilen bilginin hafızada kalıcılığı hedeflenir. Öğrenenlerin yeni bir bilginin üzerine katarak öğrenmesine önem veren bir öğrenme sistemidir. Çünkü bir bilgi kişinin tasarladığı ve yorumladığı şekilde geliştirerek kalıcı hale gelir. Kişiler, kendi yaşamlarından yola çıkarak, bilgiyi yaşayarak ve yaparak geliştirebilir. Kişilerin öğrenmesine odaklanılan verici bir öğretim yöntemidir. Davranışçılık Ekolünde önemli olan; kişilerin ilk günden itibaren öğrendikleri yabancı dili aktif olarak konuşmaya başlamasıdır. Davranışçı öğrenme yönteminde eğitim alan kişinin aktife ve verimli olarak derse katılım göstermesi veya keyif alarak öğrenmeye çalışması için duygusal ve düşünsel olarak derse konsantrasyonunun sağlaması gerçekleştirilir.

DOĞAL TEKRAR YÖNTEMİ NASIL İŞLİYOR?

1.Konuşma duvarını yıkarak başlanıyor

Konuşmanın akıcılığını bozan olası engeller, korkular, yanlış bilinerek uygulanan yöntemler, doğru danışmanlık ve yönlendirme ile yıkılıyor. Bu sayede konuşma esnasındaki özgüveniniz artmaya başlıyor. Bu ilk ve önemli adım tüm dil öğrenme serüveninin akışını belirliyor. Doğru yönlendirme ve sistemli bir eğitimle yabancı dil konuşabilen birine dönüşme serüveni, online dil öğrenme programlarıyla başlıyor.

2.Kelime dağarcığı geliştiriliyor.

Kişinin, kelime bilgisinin gelişmesi için en etkili yöntem ve teknikler paylaşılıyor. Böylelikle; sistemli ve düzenli olarak kelime dağarcığı gelişiyor. Öğrenilen tüm kelimeler ile dil bilgisi gelişmekle kalmıyor, öğrenilenler pratikte kullanılarak aktif ve kalıcı hale getiriliyor.

3.Yabancı dilde akıcılık sağlanıyor.

Güncel konuşma dili ve Doğal Tekrar Yönteminde kullanılan; İşitsel-Dilsel metot, birlikte kullanılarak taklit ve tekrarlama ile yabancı dil konuşma becerisinin geliştirilmesi hedeflenir. Bir izleyici önünde yabancı dil konuşmaktan çekinenler için tasarlanan konuşma odaklı yabancı dil dersleri, kişinin dili akıcı bir şekilde konuşmasını ve kendine olan güvenini geliştirmesini sağlar.

Doğal tekrar yönteminin avantajları nelerdir?

? Tekrar yöntemi sayesinde; hafıza güçlenir, beyin aktif ve zinde kalır.

? Yurtdışı seyahatlerinde, yabancı insanlarla iletişim kurabilmek ve olası durumlarda kişinin kendini ifade edebilmesi kolaylaşır.

? Kişi yeni insanlarla ve farklı kültürlerle tanışmaktan çekinmeyecek hale gelir.

? Kişi kendini ifade edebileceği ve rahatlıkla konuşabileceği için özgüveni gelişir. Kendinden daha emin bir şekilde yeni başarılar elde eder.

? Yeni kariyer fırsatları için yeni kapıları aralanır ve daha yüksek gelir imkanlarına sahip olurlar.

? İş seyahatlerinizde tercih edilen kişi olunulur.

Doğal tekrar yöntemi kimler içindir?

Doğal tekrar yöntemi; İngilizce anladığı halde konuşamayanlar, İngilizceyi akıcı şekilde konuşamayanlar, iş hayatında konuşma pratiği eksikliğini yaşayanlar, sıfırdan yeni dil öğrenmek isteyenler, İngilizceyi konforunu bozmadan online şekilde öğrenmek isteyenler içindir. Doğal Tekrar Yöntemi, hızlı ve sistematik bir şekilde yabancı dil öğrenmek isteyenler içindir. Kısaca şöyle denilebilir; hayat koşuşturmasından dil öğrenimini aksatan meşgul insanlar içindir.

Doğal tekrar yönteminde önerilen eğitim planı nedir?

3 ay süren program ile haftada minimum 2 gün ders alınması, yeni bir dil öğrenmek ve öğrenilen dili geliştirmek açısından oldukça yeterlidir. Online İngilizce Eğitimlerine katılmak ve online İngilizce konuşma programlarıyla İngilizce özel ders almak kişinin Doğal Tekrar Yöntemi ile İngilizce konuşabilmesine olanak sağlayacaktır.

Doğal tekrar yöntemi ile eğitim planı nasıl oluşturulur?

Eğitim departmanı tarafından birey veya kurumların istek ve hedefine göre eğitim planı hazırlanır. Ders içerikleri kişinin veya kurumların isteğine göre hazırlanır. Sonrasında en uygun eğitmen ile derslere başlanır.

Yabancı dil konuşmaya başlamak için kaç saat eğitim alınmalı?

Doğal Tekrar Yöntemi ile eğitim görmeye başlanmasından itibaren; kişi, sürekli ve aktif olarak yabancı dili konuşmaya alıştırılır. Yani; ilk dersten itibaren konuşmaya başlanılır. Hız ve kalıcı öğrenme tabii ki kişinin emeği ve azmiyle daha fazla desteklenebilir. Derslerde tam 1 kuru genel olarak 48 ders saatinde bitirebilmek hedeflenir. Bu da Essential derslerine devam etmekle rahatlıkla başarılabilir. Sonuçta bu bir süreç ve kişinin yolculuğudur.

Doğal tekrar yöntemi ile yabancı dil öğrenirken gramer eğitimine gerek yok mu?

Gramer eğitimi tabii ki de önemlidir ancak; kişiye klasik metotlarla beraber öğrenildiğinde verim sağlanamaz. Doğal Tekrar Metodu ile gramer odaklı değil de konuşma odaklı öğrenim sağlandığı için kişi, doğal ve kalıcı bir şekilde gramer öğrenir.

GNR eğitim kurumu'nun GNR özel metodu nedir?

GNR Eğitim tamamen kendine özel olan GNR Özel Metodu ile ilk günden itibaren kişinin yabancı dili konuşmasını sağlar. İngilizce öğrenmeye başlayan kişilerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan GNR Özel Metodu kullanılır. Kişiye dil öğrenimi sırasında maksimum İngilizce konuşma olanağı verilir. Kişi, 800'den fazla cümleyi bir ders saatinde kurmaya başlar hale gelir. Yabancı dilin kalıcı olarak öğrenilmesi için hazırlanan GNR Eğitim Programında; kelimeler hafızada kalıcı hale getirilir. GNR eğitimcileri, kişinin motivasyonunu sürekli canlı tutmayı amaçlar. Eğitmeler, duyusal ve düşünsel olarak derste kişinin odağını koruyarak derslerin etkili olmasını sağlar. Kişilere sürekli aktif olarak konuşabileceği öğrenme planı sağlanır. Dersler öğrenilen bilgilerin aktif olarak kullanımını kolaylaştırarak planlanır.

Eğitimleri nereden alabilirsiniz?

Bireysel eğitimler, dilenen gün, saat ve lokasyonda birebir olarak online alınabilir. Sınıf dersleri de yine aynı kolaylıkla online şekilde alınabiliyor. Kurumsal eğitimler ise kurumların kendi konumlarında sağlanıyor.