Üye Girişi
Haberler

Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kış dönemi için 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı. Destekten yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin 2022'den itibaren uygulanmaya başladığını hatırlattı.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini anlatan Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYD) titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını belirtti.

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını aktaran Göktaş, şunları kaydetti: Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Destekten yararlanacak vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Destekten yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.

Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı

Mahkeme başkanının isteği tartışma çıkardı

 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti

Olaylı kongre partiyi karıştırdı! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti
Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı

Ehliyet yenileme tarihine kadar uzatıldı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Birde şu yardımlar gerçekten ihtiyac sahibi insanlara yapılsa süper olacak ama şartlar belli önce teşkilata üye ol sonra mal varlıgı var yok önemli degil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun'un hayatı ve kariyeri! Cemal Enginyurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Enginyurt'un siyasi kariyeri… Salih Uzun istifa mı etti? Salih Uzun neden istifa etti? Cemal Enginyurt istifa mi etti, neden istifa etti? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.