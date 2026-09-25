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DMM, fon piyasasına ilişkin iddiaların açık dezenformasyon olduğunu bildirdi

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DMM, fon piyasasına ilişkin iddiaların açık dezenformasyon olduğunu bildirdi
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DMM, fon piyasasına ilişkin sosyal medya ve uluslararası basın iddialarının gerçeği yansıtmadığını, dezenformasyon olduğunu açıkladı. Kurum, bu gelişmelerin Türkiye ekonomisini veya finansal sistemi tehdit etmediğini, kontrollü adli ve idari süreçlerden ibaret olduğunu bildirdi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin yer alan ve Türkiye ekonomisinin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağına dair iddialar gerçeği yansıtmamakta olup açık bir dezenformasyon ürünüdür" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve uluslararası basın mecralarında, son dönemde fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin yer alan ve Türkiye ekonomisinin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağına dair iddialar gerçeği yansıtmamakta olup açık bir dezenformasyon ürünüdür. Söz konusu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin genel yapısını veya finansal sistemin dengesini tehdit eden bir durum niteliğinde değildir. Aksine, sermaye piyasalarının şeffaflığını ve güvenliğini korumak amacıyla sınırlı bir alanda yoğunlaşan, oldukça kontrollü bir çerçevede yürütülen adli ve idari süreçlerden ibarettir. İlgili kurumlar tarafından, piyasa düzenini bozmaya yönelik eylemler ve usulsüzlükler yakından takip edilmekte, yatırımcı haklarının korunması ve piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi adına gerekli tüm tedbirler hassasiyetle uygulanmaktadır. Piyasalarda güvensizlik ortamı oluşturmayı, toplumda korku ve panik uyandırmayı hedefleyen bu tür spekülatif ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyunun yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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