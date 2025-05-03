DJ Mahmut Orhan, Bursaspor Kulübü Yararı İçin Konser Vermiştir
Dünya çapında tanınan DJ Mahmut Orhan, Bursaspor'a destek ve şampiyonluk kutlamaları kapsamında Bursa'da konser verdi. Binlerce hayranı ışık şovları ve müzikle coştu, Bursasporlu futbolcular da etkinlikte yer aldı.
DJ Mahmut Orhan, Bursaspor Kulübü yararına konser verdi.
Konserleriyle dünya çapında tanınan Bursa doğumlu Mahmut Orhan, Bursaspor'a destek ve şampiyonluk kutlamaları kapsamında kente geldi.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda düzenlenen konsere katılan Mahmut Orhan, yeşil-beyazlı taraftarın ve sevenlerinin karşısına çıktı.
Binlerce kişi, ışık şovları ve müziklerle konsere eşlik etti.
Bursasporlu futbolcuların da katıldığı konserde ayrıca, yeni sezon formalarının tanıtımı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel