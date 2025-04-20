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Diyarbakır ve İstanbul'da önemli etkinlikler gerçekleşecek

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Bugün Diyarbakır'da Paskalya Yortusu ve Hz. Muhammed'in doğumu kutlaması düzenlenecek. Ayrıca İstanbul'da atama bekleyen öğretmenler açıklama yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Cezayir'e resmi ziyarette bulunacak. Süper Lig'de önemli maçlar oynanacak.

10.00 – Surp Giragos Kilisesi'nde Paskalya Yortusu kutlaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ / DİYARBAKIR)

13.30 – Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Hz. Muhammed'in doğumu günü kutlaması kapsamında Nevruz Parkı'nda 'Direniş Önderi Hz. Muhammed' temalı miting düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DİYARBAKIR)

14.00 - Atama bekleyen öğretmenler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e resmi ziyarette bulunacak. (CEZAYİR)

13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir-Gaziantep FK, Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor ve Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçları oynanacak. (İSTANBUL - RİZE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

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Kaynak: ANKA / Güncel
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