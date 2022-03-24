DİYARBAKIR - Sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi (2) - Haberler

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DİYARBAKIR - Sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi (2)

AA - Ömer Yasin Ergin - Güncel
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

DİYARBAKIR - Sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi (2)

DİYARBAKIR - Sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi (2)

DİYARBAKIR - Sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama meydana geldi (2)

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Diyarbakır, Patlama, Güncel, Haberler

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