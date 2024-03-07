Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır OSB 5. Etap Arsa Tahsislerine Başlayacak

Güncelleme:

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, OSB'de kurmayı planladıkları 5. etapta en kısa zamanda arsa tahsislerine başlayacaklarını bildirdi. Fidan, kentin savunma sanayi gibi teknolojik yatırımlara ihtiyacının olduğunu ve OSB'de çalışan sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, OSB'de kurmayı planladıkları 5. etapta en kısa zamanda arsa tahsislerine başlayacaklarını bildirdi.

Fidan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, 33 yıllık geçmişi olan OSB'nin 4 etaptan oluştuğunu ve yaklaşık 20 bin kişiyi istihdam ettiğini söyledi.

"İki gün önce 5. etabın tapusu da bize geçti. Planlarımız onaylandı. En kısa zamanda 232 hektarlık arazinin tahsislerine başlayacağız." ifadelerini kullanan Fidan, kentin savunma sanayi gibi teknolojik yatırımlara ihtiyacının olduğunu, artık yer tahsisi konusunda seçici davrandıklarını belirtti.

Kentin geçmişte Türkiye'nin 3. büyük sanayi kenti konumunda olduğunu aktaran Fidan, kenti üretim, istihdam ve ihracatta hak ettiği seviyeye taşıma amacında olduklarını ve bunu yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yeni arsa tahsisleriyle birlikte OSB'de çalışan sayısını yaklaşık 45 bine çıkarmak istediklerini anlatan Fidan, 2023'te kentten 231,5 milyon dolar ihracat yapıldığını anımsattı.

Fidan, şöyle konuştu:

"Amacımız bu ihracat rakamlarını 1 milyar dolara yükseltmek. Bu da zor bir şey değil. Allah'ın izniyle bir gün bunu yapacağız. Yurt dışından yatırımcıların da kente ilgi gösteriyor. Diyarbakır'a ilgi büyük. Diyarbakır artık eski Diyarbakır değil. Diyarbakır, huzurun, güvenin, istihdamın ve ihracatın merkezi oldu. Devletin buraya verdiği müthiş teşvikler var. Birçok ilden avantajlı durumdayız."

Diyarbakır-Erbil uçak seferlerine ilişkin de Fidan, bu seferlerin iş dünyasına çok katkısının olacağını dile getirdi.

Fidan, "İnşallah sefer sayısı da artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanına teşekkür ettik ve bu sayıların artmasını talep ettik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Fidan Diyarbakır OSB İhracat Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir? Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Ankara- Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli? Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kaç yaşında, nereli? Serhat Oğuz kimdir? AKP Ankara- Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli? Özdemir Turgut kimdir? AKP Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Ünsal kimdir? AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli? Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı? Eyyüp Tekiner kimdir? AK Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner kaç yaşında? Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title