Diyarbakır'da 37 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde, kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılıkla 37 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik düzenlenen 'Suflör' operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde, kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılıkla 37 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik düzenlenen 'Suflör' operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sanal medya ağlarından dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya ve Batman'da eş zamanlı 'Suflör' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 23 şüpheli yakalandı.

37 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin, sanal medyadan kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve ikinci el eşya satışı bahanesiyle vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi. Dolandırıcıların, mağdurlarla yaptıkları telefon görüşmeleri sırasında yanlarındaki diğer suç ortaklarının arkadan 'sufle' vererek konuşmaları yönlendirdiği tespit edildi. Şüphelilere ait banka hesaplarını inceleyen ekipler, şebekenin bu yöntemle yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığını ortaya çıkardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var, özel harekat sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında

Türkiye'yi sarsan dosya raftan indi, kritik isimler gözaltına alındı
Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

Trump siparişini getiren kuryeye bakın kaç lira bahşiş verdi
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında

Türkiye'yi sarsan dosya raftan indi, kritik isimler gözaltına alındı
Çocukluk itirafı olay oldu! Aleyna Tilki: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim

Olay itiraf: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim
Ülkede futbolun bittiğini en iyi özetleyen görüntü! Rakibinin elmacık kemiğini kıran futbolcu tutuklandı

Türk futbolunun neden gelişmediğini anlatan görüntü