Haberler

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "futbol kardeşliktir" konulu video hazırladı

Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapay zeka kullanılarak "futbol kardeşliktir" konulu video hazırlandı.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapay zeka kullanılarak "futbol kardeşliktir" konulu video hazırlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "futbol kardeşliktir" ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tribünde sevgi, sahada mücadele, her yerde saygı. Sahaya yabancı madde atma, takımına zarar verme."

Yapay zeka kullanılarak hazırlanan videoda yer alan alt yazı ve seslendirmede de şu ifadeler kullanıldı:

"Her maç tribünlerde başlayan bir hikayedir. Binlerce ses tek bir heyecan. Farklı renkler aynı tribünde ortak bir tutkuyla buluşur. Futbol bazen hiç tanımadığın birine dostça uzanan bir eldir. Sahaya yabancı madde atma, takımına zarar verme, çünkü futbol kardeşliktir."

Kaynak: AA
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek

Kozinoğlu soruşturmasında, ünlü dizinin senaristleri ifade verecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte 'başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Yakalanınca market çalışanı olduğu ortaya çıktı

'Başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Gerçek mesleği herkesi şaşırttı
Darbeciler kararı böyle dinledi! İşte Kenan Evren'in hüküm giydiği anlar

İşte Kenan Evren'in hüküm giydiği anlar
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu: Tercihler 23-24 Eylül'de, atamalar 25 Eylül'de

Öğretmenlerin beklediği takvim belli oldu! İşte o tarihler
Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar

Maç biter bitmez sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar, olay çıktı
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti
İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti

Canlı yayında skandal! Kadın gazeteci neye uğradığını şaşırdı

Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar

Transfere 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta tek gol dahi atamadılar