Diyarbakır Eğil'de Badem İşleme Tesisi Açılıyor

Diyarbakır Eğil'de Badem İşleme Tesisi Açılıyor
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, SOGEP kapsamında Badem Tasnif, İşleme, Paketleme ve Pazarlama Tesisi kurulacak. Proje, badem yetiştiriciliğinde yeni gelir kaynakları sağlayarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Badem Tasnif, İşleme, Paketleme ve Pazarlama Tesisi açılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Eğil ilçesinde Badem Tasnif, İşleme, Paketleme ve Pazarlama Tesisi kurulacak.

Vali Murat Zorluoğlu, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak'ın katılımıyla Badem Tasnif, İşleme, Paketleme ve Pazarlama Tesisi Projesi işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi.

Proje ile badem yetiştiriciliğinde son yıllarda önemli bir potansiyele sahip Eğil ilçesinde, ilçe belediyesinin öncülüğünde modern bir işleme tesisi hayata geçirilecek.

Tesiste badem, ileri işleme teknolojileri ile katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek badem ezmesi, badem yağı ve badem şekeri gibi ürünlerin yerel pazarlardan ulusal pazarlara sunulacak.

Böylece kırsalda üretim yapan yaklaşık 500 aile için yeni gelir kaynakları oluşacak ve bölgesel kalkınmaya güçlü bir katkı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zorluoğlu, kentin sadece tarihi ve kültürel mirasıyla değil aynı zamanda verimli topraklarıyla da Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Zorluoğlu, "Projeyle hem yerel üreticimiz kazanacak hem de Diyarbakır tarımda markalaşma yolunda yeni bir adım atmış olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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