Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde Biyolojik Çeşitlilik Arttı

Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü, kar ve yağmur sularıyla doluluk oranının yüzde 65'e ulaşmasıyla birlikte biyolojik çeşitlilikte artış yaşadı. Baraj gölü, su ihtiyacının karşılanması, tarımsal sulama ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapmanın yanı sıra birçok türe de yaşam alanı sağlıyor. Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle su miktarının azalmasıyla türlerin göç ettiği bölge, bu yıl yaşanan yağışlarla tekrar canlandı. Bölgedeki canlı yaşamın korunması için suyun toplanması, kirletilmemesi ve tasarruflu kullanılması gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde, son dönemde kar ve yağmur sularıyla ulaşılan yüzde 65'lik doluluk seviyesi ile biyolojik çeşitlilik tekrar artış gösterdi.

Devegeçidi Çayı üzerinde bulunan 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölü, tatlı su balıkçılığı, küçük ve büyükbaş hayvanların su ihtiyacının giderilmesi, tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanılmasının yanı sıra göçmen kuşlar, Fırat ve su kaplumbağası gibi birçok türe de ev sahipliği yapıyor.

Son iki yılda yoğun olarak etkisini gösteren iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmayla kuruma noktasına gelen Devegeçidi Baraj Gölü'nde doluluk oranı, bu yıl yaşanan kar yağışı ve mart ayında düşen yağmurlarla yüzde 65'i buldu. Su miktarının artışıyla bölgedeki canlı yaşam da hareketlendi.

Baraj havzasının 2021 yılındaki kurak hali ve 2023 yılındaki yüzde 65'e ulaşan dolu halini görsellerle karşılaştırılan Anadolu Ajansı (AA) ekibi bölgedeki canlı yaşamını da kayıt altına aldı.

"Kuşlar yeniden bu bölgeye geldi"

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, AA muhabirine, Devegeçidi Baraj Gölü'nün kentteki önemli bir alanın sulanması için yapıldığını ve Karacadağ bölgesinden gelen suyu topladığını dile getirdi.

Uzun yıllardır bölgede yaptıkları çalışmalarda 110 kuş türü tespit ettiklerini aktaran Kılıç, şunları ifade etti:

"Son yıllarda yaşadığımız kuraklık nedeniyle bu havzaya su gelmedi. Maalesef küresel ısınma yüzünden yağış azlığı oldu. Baraj gölünde yürüyebilecek hale geldik, su tamamen kurudu. Bizim buradaki tespitlerimizde 110 kuş türü burayı terk etti. Kuşlar görebildiklerimiz ve bir de göremediğimiz türler var. Bu yıl yağışların çoğalmasıyla bu bölgede su toplanmaya başlandı. Bizim tamamen kaybettiğimizi sandığımız bölgeye suyun gelmesiyle türlerinde geldiğini görüyoruz. Kuşlar yeniden bu bölgeye geldi. Kuşlar ve canlılar açısından burası tam bir havzaya dönüştü ve biyolojik çeşitlilik tekrar artış gösterdi."

Küresel ısınmayla birlikte oluşan kuraklığın biyolojik çeşitliliği de yok etme seviyesine getirdiğini ve bunu engellemek için tedbirler alınması gerektiğini belirten Kılıç, "Bizim burada suyu toplamamız lazım. Suyu toplamak şart. Ayrıca suyun kirletilmemesi lazım. Su kirletildiği zaman mevcut suyu kullanamazsınız. Bir durum daha var bu da suyu tasarruf etmemiz ve idareli kullanmamız lazım." dedi.

"Yağmur iyi yağmasaydı koyunları satmak zorunda kalacaktık"

Devegeçidi Baraj Gölü havzasında bulunan Avcısuyu köyü sakinlerinden Yakup Çakar da besiciler olarak yağışlardan ve beraberinde otlak alanların canlanmasından memnun olduklarını söyledi.

Çakar, son yıllarda yaşanan kuraklığın kendilerini çok olumsuz etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son 2-3 senedir çok zor durumdaydık. Bu sene yağmurlar çok güzeldi. Yağmur iyi yağmasaydı koyunları satmak zorunda kalacaktık. Koyun besiciliği çok zor olduğu için başka işle uğraşamıyoruz. Bütün umutlarımız koyunlarımıza bağlıydı. Geçen senelere göre bu sene yağmur çok iyi yağdı, otlar da çok güzel oldu. Bizi sonbahara kadar ulaştırır."