Diyarbakır'da Yapılan Saha Araştırması: PKK'nın Silahsızlanma Kararı Olumlu Bulundu

Diyarbakır'da Yapılan Saha Araştırması: PKK'nın Silahsızlanma Kararı Olumlu Bulundu
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Diyarbakır'da Yapılan Saha Araştırması: PKK'nın Silahsızlanma Kararı Olumlu Bulundu
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Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin Doğu ve Güneydoğu'da gerçekleştirdiği araştırmaya göre, PKK'nın silah bırakma kararını olumlu bulanların oranı yüzde 71,5. Araştırmada ayrıca, bölge halkının öncelikli sorunları arasında ekonomik kriz ve işsizlik öne çıkıyor.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Doğu ve Güneydoğu'nun 16 kentinde 'yeni çözüm sürecine' ilişkin yaptığı saha çalışmasında, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını olumlu bulanların oranı yüzde 71,5 olup, kararsızların oranı ise 17,4 olurken, çok olumsuz değerlendirenlerin oranı ise 4,3 oldu.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 18-20 Mayıs tarihleri arasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan 16 kentte, gündeme ve seçmen davranışlarına ilişkin bir saha araştırması gerçekleştirdi.

Bin 504 kişi ile hanelerde yüz yüze gerçekleşen ve yüzde 95 güven aralığı yüzde 3 hata payı gözetilen çalışma ile 'yeni çözüm sürecine' dair bölge halkının algı, eğilim, beklenti ve taleplerine odaklanılmıştır.

Saha verilerinden elde edilen sonuçlara göre;

"Sizce Türkiye'nin en önemli birinci öncelikli sorunu nedir" sorusuna, araştırma grubunun yüzde 68,9'u ekonomik kriz, işsizlik, yüzde 16,4'ü Kürt sorunu, yüzde 3,7'si eğitim sistemi, yüzde 3,2'si hukuk sisteminin mevcut durumu, yüzde 2,7'si demokrasinin olmayışı dedi. Mart ayında aynı örneklem sahasında yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin birinci öncelikli sorunu 'ekonomik, kriz/işsizlik' diyenlerin oranındaki yükseliş dikkati çekti.

Araştırma grubuna "5-7 Mayıs tarihlerinde toplanan PKK'nın kongresinde alınan fesih ve silahsızlanma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna PKK'nın kararını olumlu bulduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 71,5 olup, kararsızların oranı yüzde 17,4 olurken, olumsuz değerlendirenlerin oranı yüzde 4,3 oldu.

Açık uçlu olarak "PKK'nın aldığı silahsızlanma ve fesih kararlarının kalıcı barışa evirilmesi için birinci öncelikli sorumluluk sizce kime/hangi yapıya düşüyor?" sorusu yöneltildi. Buna göre görüşmecilerin yüzde 48,4'ü TBMM'ye, yüzde 39'u AK Parti iktidarına, yüzde 6,1'i DEM Parti'ye, yüzde 2,5'i topluma yanıtlarını verdi.

Saha çalışmasında bir diğer soru ise, "Bu sürecin ilerleyebilmesi için yapılması gereken ilk üç öncelik sizce nelerdir?" sorusu oldu. Açık uçlu sorulan bu sorulara gelen yanıtlara göre sürecin ilerlemesi için birinci öncelik için yüzde 13,6 "Demokratik, güven verici adımlar atılmalı", yüzde 10,4 "Fikrim yok", yüzde 7,6 "Barış için çalışmalı", yüzde 7 "TBMM ve siyasi partiler sürece katılmalı", yüzde 6,3 "Şeffaf ve yapıcı olmalı", yüzde 5,8 "Kürtlerin hakları Anayasal güvenceye alınmalı", yüzde 4,5 "Siyasi tutsaklar serbest bırakılmalı", yüzde 4,5 "Anayasal değişiklik" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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