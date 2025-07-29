Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Vizyonu İçin İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Vizyonu İçin İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' vizyonu kapsamında sivil toplum kuruluşları ile bir toplantı düzenledi. Toplantıda, ekonomik kalkınma, eğitim, toplumsal barış ve hukuki reformlar gibi çeşitli konular ele alındı.

Ak Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca Diyarbakır'da "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında "Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti İl Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İl Başkanı Ömer İler, kadın ve gençlik kollarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ekonomik kalkınma ve istihdam, eğitim ve kültür, toplumsal barış ve psikososyal destek, hukuki ve idari reformlar ile Terörsüz Türkiye konuları konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kurt, şunları kaydetti:

"Bu salonda yükselen her ses, 'Terörsüz Türkiye' için atılan bir adımdır. Sivil toplumun bu denli güçlü katılımı, barışa olan inancımızın en büyük göstergesidir. Buradan aldığımız notlar gelecekteki politikalarımıza ışık tutacak. 'Terörsüz Türkiye', ülkemizi daha da güçlendirecektir."

Toplantıda sunulan fikir ve önerilerin detaylı bir rapor halinde hazırlanarak ilgili birimlere sunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi

Bir şehrimiz daha alev alev! 2 köy tahliye edildi
İstanbul'da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı

İstanbul'daki orman yangınının nedeni akılalmaz! 1 kişi gözaltında
Ormanı yakan FETÖ'cüden skandal ifade: Bir anlık ruh haliyle yakmak istedim

Ormanı yakan FETÖ'cü hainden skandal ifade! Resmen dalga geçiyor
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri

Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.