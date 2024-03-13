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Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve 57 farklı ebatlarda sikke ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde merkez Bağlar ilçesinin Yeşildallı Mahallesi'ne Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke ve tarihi eser getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi elde edildi.

Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı, şüphelilerin aracında yapılan kontrolde, 57 farklı ebatlarda sikke ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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