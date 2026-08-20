Diyarbakır'da servis şoförlerinden rayiç tepkisi

Diyarbakır'da servis şoförleri taleplerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen servis şoförleri adına açıklama yapan Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Kenan Esin, servis rayiç bedellerini yetersiz bulduklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşmek istediklerini ama muhatap alınmadıklarını anlatan Esin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her tarafında araçlar servis yapıyor. Yakıt harcanıyor, şoför tutuluyor, sigorta ve kasko yapılıyor. Peki biz yapmıyor muyuz? Belirlenen rayiç bedelini yeterli bulmuyoruz. Esnafımızın hakkını, alın terimizi ve emeğimizin karşılığını istiyoruz."

Servis şoförlerinden Veli Bingöl ise belirlenen rayiç bedelleriyle servisçi esnafının mağdur edildiğini belirtti.

Açıklamanın ardından servis şoförleri bir süre oturma eylemi yaptı.

Kaynak: AA