Diyarbakır'da sağanak; dere taştı, derme çatma köprü yıkıldı

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak ile birlikte dere taştı, derme çatma köprü yıkıldı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak ile birlikte dere taştı, derme çatma köprü yıkıldı.

Diyarbakır'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çermik ilçesi kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde sağanakla dere taştı. Besicilerin hayvan geçirdiği derme çatma köprü, yıkıldı. Köylüler ise hayvanlar için alternatif yol aramaya başladı.