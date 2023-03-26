Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da sağanak; dere taştı, derme çatma köprü yıkıldı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da sağanak; dere taştı, derme çatma köprü yıkıldı

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak ile birlikte dere taştı, derme çatma köprü yıkıldı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak ile birlikte dere taştı, derme çatma köprü yıkıldı.

Diyarbakır'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çermik ilçesi kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde sağanakla dere taştı. Besicilerin hayvan geçirdiği derme çatma köprü, yıkıldı. Köylüler ise hayvanlar için alternatif yol aramaya başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title