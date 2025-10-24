Haberler

Diyarbakır'da PTT'nin 185. Yıl Dönümü Kutlandı

Diyarbakır'da PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen resepsiyona katılan Vali Murat Zorluoğlu, PTT'nin tarihsel önemi ve modern dönüşüm sürecini vurguladı. Etkinlikte PTT'nin geniş hizmet ağı ve dijital dönüşümdeki rolü de ele alındı.

Diyarbakır'da, Ptt'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Tarihi 1800 yıllık Saint George Kilisesi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, şanlı bir geçmişe sahip, milletin nezdinde çok güzel hizmetlerle anılan Ptt'nin önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Ptt'nin zaman içerisinde çok yenilikçi bir anlayışla dönüşüp, zamanın ruhuna uygun bir şekilde ilerlediğini kaydeden Zorluoğlu, şunları söyledi:

"2000'li yılların başında çok vizyoner yöneticilerle birlikte, siyasetçilerle birlikte PTT büyük bir dönüşüm sürecine girdi ve çağın gerektirdiği, zamanın gerektirdiği dönüşümü, yenilikleri hızla gerçekleştirerek bugün yine yeniden ülkemizin, devletimizin gurur kaynağı olan önemli kurumlarından biri olarak varlığını devam ettiriyor. Yani bu iletişimin yanında bankacılığı, kargoyu ve benzeri yenilikleri de katarak PTT 185 yıldır olduğu gibi bugün de varlığını güçlü bir şekilde devam ettiriyor."

PTT Diyarbakır Başmüdürü Rıdvan Acar ise 23 Ekim 1840'da posta nezareti adıyla temelleri atılan Posta Telgraf Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Köklü geçmişiyle milletin güvenini kazanan PTT'nin sadece posta hizmetini sunan bir kurum olmaktan çıktığını ifade eden Acar, "PTT, kargo, lojistik, bankacılık, e-ticaret ve birçok alanda hizmet vererek ülkemizin her köşesine ulaşmıştır. Geniş hizmet ağı, yenilikçi vizyonu ve güçlü alt yapısıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran PTT, aynı zamanda ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etmektedir." diye konuştu.

Vali Zorluoğlu, PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan pul sergisini gezdi.

Resepsiyona, Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, kurum müdürleri, PTT çalışanları ve STK temsilcileri katıldı.

Haberler.com
