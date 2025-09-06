Diyarbakır'da Kırtasiye Fiyatları Açıklaması: %70 Zam!

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerindeki yüksek zamlara dikkat çekerek, "Bir çocuğun sadece kırtasiye maliyeti 4 bin 700-5 bin lira civarında, buna okul çantası, giysi, üniforma dahil değil. Asgari ücreti de biliyoruz, peki vatandaş bunu nasıl karşılayacak" diye sordu.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Diyarbakır'daki kırtasiyeleri gezdi. Tanrıkulu, kırtasiye ürünlerinde önceki yıla oranla yüzde 70 zam geldiğini söyledi. Yüksek fiyatlar nedeniyle alım gücünün zorlaştığını vurgulayan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Anneler, babalar, evlatlarıyla beraber alış-verişe gelmişler. Onun heyecanı var ama bir de maliyet var tabii. Maliyetler gerçekten çok yüksek. Geçen seneden bu seneye en az yüzde 70 zamlanmış bütün ürünler. Bir çocuğun sadece kırtasiye maliyeti 4 bin 700-5 bin lira civarında, buna okul çantası, giysi, üniforma dahil değil. Ayrıca yıl içinde öğretmenlerin yardımcı olması adına istediği ek ders kitaplarının maliyeti var. Bunlar devlet okulları için maliyetler. Servis ücreti, diğer ücretler, yemek ücreti, okula yardım gibi kalemler bunların dışında. Asgari ücreti de biliyoruz, peki vatandaş bunu nasıl karşılayacak? Dolayısıyla öğretim yılının başında yüksek zamlar, maliyetler, insanları Türkiye'nin her yerinde zorluğa soktuğu gibi Diyarbakır'da da büyük zorluğa sokuyor."