Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

DİYARBAKIR'da, arkadan çarptığı hafif ticari araçla birlikte savrularak 2 yayaya çarpıp, alışveriş merkezine girdiği ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya sebep olan cipin sürücü Bager Polat (27), tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polat, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaza, 30 Haziran'da gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Stadyum istikametinden Abdülkadir Aksu Caddesi yönüne gitmekte olan Bager Polat yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, Fırat Bulvarı Kavşağı'nda O.E.'nin kullandığı 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan iki araç, kaldırımda bulunan 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan bir alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girdi. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk olarak kaldırımda yürürken iki aracın çarptığı Aydın Gündoğar'a ve B.Y.'ye müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri alışveriş merkezine giren iki araçta sıkışan sürücüler Bager Polat ve O.E. ile yolcular Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Aydın Gündoğar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gündoğar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi. Öte yandan kaza kameraya da yansıdı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan cipin sürücüsü Bager Polat, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı.