Diyarbakır'da Karacadağ pirinci hasadı başladı

Tescilli Karacadağ pirincinin hasadına başlandı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su :

"Bu yıl 5 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da volkanik Karacadağ'ın eteklerinde yetişen pirincin hasadına başlandı. Coğrafi işaretli ürünün hasadına katılan Vali Ali İhsan Su, "Bu yıl 5 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz" dedi.

Çınar ilçesi Karacadağ mevkiinde bulunan Yarımkaş köyünde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinin hasadına katılan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, biçerdöver ve orakla çeltik hasadını gerçekleştirdi. 2018 yılında coğrafi işaret belgesi alan Karacadağ pirincinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Vali Su, yöreye özel bir pirinç olduğunu söyledi. 1992 yılında çeşit tescili yapıldığını ve 2018 yılında da coğrafi işaret belgesi alındığını hatırlatan Vali Su, pirincin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için devlet olarak, hükümet olarak, büyükşehir belediyesi olarak, Tarım Bakanlığı olarak desteklerde bulunulduğunu dile getirdi. Çeşitli projelerle üreticilere ciddi destekler verdiklerini aktaran Vali Su, şöyle konuştu:

"2021 yılında 6 bin dekar alanda 69 üreticimize 96 ton çeltik tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. 2022 yılında 57 üreticimize 50 ton çeltik tohumu dağıttık. 2023 yılında 10 bin 560 dekar alanda 169 ton çeltik tohumunu vatandaşlarımızla buluşturduk. Bu projede 93 üreticimiz faydalandı. Toplam bedeli 6 milyon lira olan bu projenin yüzde 75'ini Tarım Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşıladık. Bakanlığımız yaklaşık 2.5 milyon liralık destek sağladı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak 2 milyon liralık destek sağlamış olduk."

"Bu yıl 5 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz"

Karacadağ pirincinin kalitesiyle, tadıyla, aromasıyla bölgede severek yenilen bir pirinç olduğunu kaydeden Vali Su, "Bu yıl 5 bin tonun üzerinde rekolteyi Karacadağ pirincinden bekliyoruz. Yöremize özgü Karacadağ eteklerinde yetişen bir tür. Aroma olarak da çok farklı bir lezzet. Şeker oranı düşük ama protein oranı yüksek bir pirincimiz. Bundan sonra da Karacadağ pirincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için projelere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Hasat programına Vali Su, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ile üreticiler katıldı.