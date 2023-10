Diyarbakır'da HÜDA PAR'lılar tarafından Hamas'a destek için dua edildi

HAMAS'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı ' Aksa Tufanı' operasyonuna destek amacıyla Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Gençlik Kolları Başkanlığı'nca, Diyarbakır'da dua edildi. HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, "HÜDA-PAR olarak Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız" dedi.

Kayapınar ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda HÜDA-PAR Gençlik Kolları Başkanlığı'nca, Hamas'ın kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları için toplanıldı. Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunu destekleyen kadın ve çocukların da aralarında olduğu grup, sık sık 'Filistin'e selam direnişe devam' sloganları attı. Yapılan duaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

'HÜDA-PAR OLARAK FİLİSTİN'İN VE MESCİD-İ AKSA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜNE GİDEN HER MEŞRU EYLEMİN YANINDAYIZ'

Burada konuşan HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, Filistin halkının direnişini desteklediğini belirterek, "Siyonist işgalci çetenin Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı sistematik işgal ve katliam devam etmektedir. Topyekun bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci Siyonistler her geçen gün işgali genişletmekte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı necis postallarıyla kirletmekte bu kutsal beldenin kutsiyetini hiçe saymakta ve adeta bir İslam alemine meydan okumaktır. Filistin halkı soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini korumaktadır. Her gün şehit vermesine rağmen direnişi cephe cephe büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Filistin halkı yalnızca kendi topraklarını savunmamaktadır. İslam ülkelerinin izzetini ve şerefini de savunmaktadır. Müslümanların resmi, sivil, tüm unsurları ekonomik, askeri ve manevi olarak Müslüman kardeşlerinin yanında yer almalıdır. HÜDA-PAR olarak Filistin'in ve Mescid-i Aksa'ın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız.