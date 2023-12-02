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Diyarbakır'da Hırsızlık ve Kapkaç Operasyonu: 12 Tutuklama

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Diyarbakır'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık ile kapkaç olaylarına karışan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği 'Rötuş' operasyonunda 12 kişi yakalanıp, tutuklandı.

DİYARBAKIR'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık ile kapkaç olaylarına karışan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği 'Rötuş' operasyonunda 12 kişi yakalanıp, tutuklandı. Kapkaç ve hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden biri, saklandığı dolapta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı olan hırsızlık ve kapkaç şüphelilerine yönelik çalışma başlatıldı. Özel olarak oluşturulan ekip, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 12 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden biri hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanma anı kameralara yansıdı. Bir şüpheli ise evde dolapta yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan 'Suçla sinerjik mücadele projesi' kapsamında yapıldığı belirtildi.

'ÇOK SAYIDA SUÇLU İLE ARANAN ŞAHSI YAKALADIK'

Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın direktifleriyle 'Suçla sinerjik mücadele' projesinin başladığını söyleyerek, "Ortak güç kolektif mücadele anlayışıyla operasyonlar yapmaya devam ediyoruz. Son olarak rötuş adını verdiğimiz çok sayıda suçlu ile aranan şahsı yakaladık. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk ettik. Tutuklananlar cezaevine teslim edildi. İlimizde hırsızlık, yaralama olaylarına karışan şahıslara yönelik planlı bir çalışma yürüttük. Özellikle kamera görüntülerini bir havuzda toplayarak oluşturduğumuz analiz grubuyla tespitler yaptık. Ardından rötuş adını verdiğimiz operasyonu gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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