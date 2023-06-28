Diyarbakır'da hastane morgunda yaşanan olay

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden gencin yakınları, morg kapısının camlarını kırıp görevlilere zorluk çıkarttı. İddiaya göre, gencin yakınları, hastalarına iyi bakılmadığı gerekçesiyle hayatını kaybettiğini ileri sürerek morg camlarını kırıp, görevlilere zorluk çıkardı.

Hayatını kaybeden gencin yakınları hastane morgunun camlarını kırdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden gencin yakınları, morg kapısının camlarını kırıp görevlilere zorluk çıkarttı.

Alınan bilgilere göre, iki hafta önce ismi öğrenilmeyen 16 yaşlarında bir genç, motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan genç, gün içinde hayatını kaybetti. İddiaya göre, gencin yakınları, hastalarına iyi bakılmadığı gerekçesiyle hayatını kaybettiğini ileri sürerek morg camlarını kırıp, görevlilere zorluk çıkardı.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine hastane morguna çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, öfkeli kalabalığı yatıştırdıktan sonra cenaze defnedilmek üzere hastane morgundan alındı. O sırada ölenin yakınları kendini cenaze aracının önüne attı.