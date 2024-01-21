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Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada yayaya çarpan araç elektrik direğine çarparak durabildi. Yaya hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı.

Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı'nda R.K. yönetimindeki 21 ABL 439 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Selahattin Kaplan'a çarptı.

Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta, sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Kaplan'ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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