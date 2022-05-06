Diyarbakır'da 'gökkuşağı' seyirlik görüntü oluşturdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da 'gökkuşağı' seyirlik görüntü oluşturdu

Demirören Haber Ajansı - Aziz Önal - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da 'gökkuşağı' seyirlik görüntü oluşturdu

DİYARBAKIR'da sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluştururken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluştururken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası oluşan gökkuşağı renk cümbüşü yarattı. Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde gökkuşağını gören sürücüler o anları cep telefonlarına kaydederek, renk cümbüşünün keyfini çıkardı.


Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

Diyarbakır, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title