Diyarbakır'da 'gökkuşağı' seyirlik görüntü oluşturdu

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluştururken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası oluşan gökkuşağı renk cümbüşü yarattı. Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde gökkuşağını gören sürücüler o anları cep telefonlarına kaydederek, renk cümbüşünün keyfini çıkardı.